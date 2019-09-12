Россия обыграла Турцию на старте чемпионата Европы
17:17
В стартовом для себя матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Турции в Любляне — 3:1. Счет в партиях — 25:13, 23:25, 25:17, 25:15.
После этой игры россияне с тремя очками возглавили турнирную таблицу группы C.
Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Турция — Россия — 1:3 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25)
12 сентября.
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