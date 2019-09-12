Россия обыграла Турцию на старте чемпионата Европы

В стартовом для себя матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Турции в Любляне — 3:1. Счет в партиях — 25:13, 23:25, 25:17, 25:15.

После этой игры россияне с тремя очками возглавили турнирную таблицу группы C.

Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Турция — Россия — 1:3 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25)

12 сентября.