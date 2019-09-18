Есть шанс, что Куркаев еще сыграет на чемпионате Европы

Волейболист сборной России Ильяс Куркаев еще может сыграть на чемпионате Европы-2019. Точный диагноз и сроки восстановления будут известны сегодня. Ближайшие игры 25-летний блокирующий пропустит точно, но небольшая надежда, что он восстановится к полуфиналу, который пройдет только 26 или 27 сентября, сохраняется.

Напомним, что Куркаев травмировался в игре против Финляндии, неудачно приземлившись после столкновения с партнёром по команде. (Владимир Иванов)