Азаренко заявила, что ей не стоило выходить на матч с Фрухвиртовой на турнире в Майями

Виктория Азаренко объяснила, почему снялась по ходу матча третьего круга турнира в Майами.

«Мне не стоило сегодня выходить на корт. Последние несколько недель были крайне напряженными в моей личной жизни. Последний матч отнял у меня много сил, но я хотела сыграть перед замечательной публикой, ведь она помогла мне выстоять в первом матче. Я хотела выйти и попытаться, но это была ошибка.

Я надеюсь, что сделаю перерыв и смогу вернуться. Я прошу прощения у болельщиков за произошедшее, ведь вы так здорово меня поддерживали. Это была единственная причина, по которой я решила выйти на корт. Я всегда жду вызовов и давления соревнований, но сегодня было уже слишком. Я должна извлечь из этого урок.

Я бы хотела поздравить свою соперницу и пожелать ей удачи на этом турнире и в начале профессиональной карьеры", — приводит слова Азаренко журналист Янник Шнайдер в Twitter.

Спортсменка не доиграла матч турнира WTA 1000 в Майами (США) с 16-летней Линдой Фрухвиртовой. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счете 0:3 Азаренко покинула корт.