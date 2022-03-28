Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:47

«Мне не стоило выходить на корт». Азаренко — о снятии с матча в Майями

Азаренко заявила, что ей не стоило выходить на матч с Фрухвиртовой на турнире в Майями
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Виктория Азаренко объяснила, почему снялась по ходу матча третьего круга турнира в Майами.

«Мне не стоило сегодня выходить на корт. Последние несколько недель были крайне напряженными в моей личной жизни. Последний матч отнял у меня много сил, но я хотела сыграть перед замечательной публикой, ведь она помогла мне выстоять в первом матче. Я хотела выйти и попытаться, но это была ошибка.

Я надеюсь, что сделаю перерыв и смогу вернуться. Я прошу прощения у болельщиков за произошедшее, ведь вы так здорово меня поддерживали. Это была единственная причина, по которой я решила выйти на корт. Я всегда жду вызовов и давления соревнований, но сегодня было уже слишком. Я должна извлечь из этого урок.

Я бы хотела поздравить свою соперницу и пожелать ей удачи на этом турнире и в начале профессиональной карьеры", — приводит слова Азаренко журналист Янник Шнайдер в Twitter.

Спортсменка не доиграла матч турнира WTA 1000 в Майами (США) с 16-летней Линдой Фрухвиртовой. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счете 0:3 Азаренко покинула корт.

Источник: https://twitter.com/schnejan/status/1508222561796116484
Теннис
Виктория Азаренко
1
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшая теннисистка Хантухова раскритиковала Азаренко, которая не доиграла матч в Майами
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости