Звонарева выигрывает второй титул за месяц. После Лиона ей покорился «мастерс» в Майами

У россиянки классно получается в паре с опытной немкой Лаурой Зигемунд.

Вера Звонарева/Лаура Зигемунд — Вероника Кудерметова/Элиза Мертенс — 7:6 (7:3), 7:5.

Спустя час после исторической победы Карлоса Алькараса, который стал самым молодым чемпионом «мастерса» в Майами, титул разыграли в парном разряде у женщин. Было очевидно, что трофей достанется одной из россиянок: Вере Звонаревой и Лауре Зигемунд противостояли Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс. Фаворита финала назвать было очень сложно. Кудерметова и Мертенс давно играют вместе и стоят гораздо выше в рейтинге. А Звонарева и Зигемунд впервые встали в пару 2020 году, выиграли US Open-2020, но затем сделали длительный перерыв. В начале марта 2022 года они вновь начали играть вместе. И сразу же выиграли турнир в Лионе. На Индиан-Уэллсе российско-немецкий дуэт вылетел в 1/8 финала, а в Майами опытные теннисистки вновь добрались до финала.

В 1/2 финала они были сильнее Екатерины Александровой и Чжаосюань Ян. Причем на чемпионском тай-брейке россиянка и немка отыгрались со счета 4:9. Кудерметова и Мертенс в не менее драматичной борьбе победили Кори Гауфф и Кэти Макнелли — 6:4, 3:6, 10-2.

Повторение ошибок

Первый сет выдался необычайно напряженным. Российско-бельгийский дуэт с самого первого гейма показывал красивую игру. Мощный кросс справа Кудерметовой и хорошая игра у сетки от Мертенс не оставляли соперницам никаких шансов. Они уверенно повели со счетом 4:1. Казалось, что первая партия закончится разгромом, но что-то пошло нет так. Слаженная игра Вероники и Элизы дала трещину, а Звонарева с Зигемунд перехватили инициативу. Розыгрыши становились все более затяжными и волнительными. Обе пары показывали тактически правильную игру, но подводили невынужденные ошибки на фоне усталости. Стоит учитывать, что все участницы этого финала играли в Майами и в одиночном разряде.

В итоге судьба первой партии решалась на тай-брейке. У Звонаревой прорезалась мощная подача, а также она пару раз классно сыграла на задней линии. А Зигемунд удался точный прием на вылет. Это окончательно деморализовало соперниц.

Начало второго сета было очень похоже на первый. Кудерметова и Мертенс вновь захватили преимущество, но затем довольно быстро его растеряли. Казалось, первый сет должен был заставить их задуматься, что с такими опытным соперницами нельзя терять концентрацию, тем более позволять себе расслабиться. Но видимо не в этот раз. Дело вновь дошло до напряженной концовки, в которой Звонаревой и Зигемунд удалось сделать решающий брейк. Матч продолжался почти два часа.

12 титул

34-летняя Зигемунд взяла свой четвертый титул в парном разряде и уже третий в паре с россиянкой. Для 37-летней Звонаревой это уже 12 титул в парном разряде (включая три победы на турнирах «Большого шлема»). Круто, что экс-вторая ракетка мира продолжает радовать своих фанатов отличными результатами. В сентябре 2021 года москвичка перенесла седьмую операцию в карьере и у многих были сомнения, сможет ли она вернутся в тур.

В итоге возвращение получилось грандиозным. Помимо традиционно сильной игры в паре Вера обретает уверенность и в одиночном разряде. В том же Майами ей удалось пройти квалификацию, а затем и еще три круга. Причем в 1/32 финала россиянка обыграла 19 «сеяную» Тамару Зиданшек. Любопытно будет понаблюдать, как россиянка покажет себя на грунте. Но в любом случае она заслуживает самых теплых слов за этот сезон.

Александра Ланцетова