Вероника Кудерметова: «Счастлива обыграть игрока из топ-5»

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала сенсационную победу над четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной во втором круге «ВТБ Кубка Кремля». В четвертьфинале она сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

— Это было непросто, — цитирует Кудерметову официальный сайт турнира. — Борьба была за каждое очко. Но я очень счастлива, что сумела победить дома, перед российскими болельщиками, обыграв игрока из топ-5. Это непередаваемые ощущения! Просто незабываемо!

Мне кажется, я старалась играть агресcивнее и при каждом удобном моменте выходить к сетке и завершать розыгрыши там. Опять же, думаю, что тактически верно было выходить к сетке, чем пытаться переиграть Элину на задней линии, где мне было бы трудно ее переиграть.

Я стараюсь играть каждый матч, не зацикливаясь на ошибках, которые совершаю во время встречи. Я стараюсь получать удовольствие от игры, от каждого момента и бороться за каждый мяч. Предпочитаю далеко не загадывать, просто буду играть матч за матчем.