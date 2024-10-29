Соболенко и Рыбакина сыграют в одной группе в итоговом турнире WTA

Состоялась жеребьевка итогового турнира WTA, который пройдет в Эр-Рияде.

Фиолетовая группа: Арина Соболенко (1-я ракетка мира), Ясмин Паолини (4-я ракетка мира), Елена Рыбакина (5-я), Циньвэнь Чжэн (7-я).

Оранжевая группа: Ига Свентек (2-я), Коко Гауфф (3-я), Джессика Пегула (6-я), Барбора Крейчикова (8-я).

Жеребьевка прошла и в парном разряде. В белую группу попали: Вероника Кудерметова (Россия)/Чжань Хаоцин (Тайвань), Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), Сара Эррани (Италия)/Ясмин Паолини (Италия), Дезире Кравчик (США)/Кэролайн Доулхайд (США).

В зеленую группу попали Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия), Се Шувэй (Тайвань)/Элизе Мертенс (Бельгия), Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия) и Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия).

Итоговый турнир в этом году пройдет со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии.

В 2023 году чемпионкой стала Свентек, в 2022-м — Каролин Гарсия, в 2021- Гарбинье Мугуруса.