Самсонова в паре с Яфань проиграли во втором круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с китаянкой Ван Яфань проиграли во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В трех сетах они потерпели поражение от американок Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз — 3:6, 7:5, 6:10.

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Следующими соперницами американской пары будут Цзян Синьюй и У Фансыэнь.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 7) — Людмила Самсонова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:3, 5:7, 10:6