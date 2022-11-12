Кудерметова призналась, что до сих пор переживает о поражении в финале Уимблдона-2021

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как она пережила поражение в финале Уимблдона-2021. Вероника выступала в паре с Еленой Весниной и проиграла своей нынешней партнерше по паре Элизе Мертенс.

«Не буду скрывать, что это был не простой момент для меня, который я долго переживала и возвращалась к нему. Все обдумывала, как и что мы могли сделать лучше. Возможно, тот опыт и помог нам в этот раз в финале. В этот раз в финале играли против чешек. Крейчикова и Синякова — это одни из лучших игроков, особенно в паре. Но мы также и про себя хорошо знали на что мы уже способны. Видели это по матчам в группе, полуфиналу, поэтому страха и растерянности перед соперником не было. К тому же в ведь их уже обыгрывала, как раз на том же Уимблдоне с Леной. Так что опыт был», — сказала теннисистка.

Кудерметова впервые в карьере стала чемпионкой Итогового играя в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. В финальном матче пара Кудерметова/Мертенс была сильнее пары Барбара Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии.