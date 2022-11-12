Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

12 ноября, 20:40

Кудерметова призналась, что до сих пор переживает о поражении в финале Уимблдона-2021

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как она пережила поражение в финале Уимблдона-2021. Вероника выступала в паре с Еленой Весниной и проиграла своей нынешней партнерше по паре Элизе Мертенс.

«Не буду скрывать, что это был не простой момент для меня, который я долго переживала и возвращалась к нему. Все обдумывала, как и что мы могли сделать лучше. Возможно, тот опыт и помог нам в этот раз в финале. В этот раз в финале играли против чешек. Крейчикова и Синякова — это одни из лучших игроков, особенно в паре. Но мы также и про себя хорошо знали на что мы уже способны. Видели это по матчам в группе, полуфиналу, поэтому страха и растерянности перед соперником не было. К тому же в ведь их уже обыгрывала, как раз на том же Уимблдоне с Леной. Так что опыт был», — сказала теннисистка.

Кудерметова впервые в карьере стала чемпионкой Итогового играя в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. В финальном матче пара Кудерметова/Мертенс была сильнее пары Барбара Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии.

Вероника Кудерметова. «Хотелось попасть на Итоговый в одиночном разряде. Я ведь была близка». Кудерметова — о большой победе и планах на будущее
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова рассказала о конкуренции и отношениях с Касаткиной

Кудерметова заявила, что для нее остается приоритетным одиночный разряд
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости