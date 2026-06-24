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Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона

Руслан Минаев

Россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина стали финалистками квалификации Уимблдона.

В полуфинале Корнеева победила испанку Андреа Лазаро Гарсию со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Матч длился 2 часа 17 минут. Россиянка сыграет в финале с победительницей матча Фьона Кроули (США) — Юлия Ривера (Аргентина).

Приданкина победила нидерландку Сюзан Ламенс со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 12 минут. Россиянка сыграет с американкой Клэр Лю.

Основная сетка Уимблдона пройдет с 29 июня по 12 июля.

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Теннис
Уимблдон
Алина Корнеева
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