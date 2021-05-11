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Павлюченкова рассказала, почему снялась с турнира в Риме

15:48
Сторис Анастасии Павлюченковой. Фото Instagram
Сторис Анастасии Павлюченковой. Фото Instagram
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в сторис в Instagram рассказала, почему решила сняться с турнира WTA в Риме.

«Очень грустно сегодня покидать соревнования в Риме. Я правда с нетерпением ждала старта здесь, но последние несколько дней я боролась с травмой мышц живота и поняла, что мне определенно нужно больше времени, чтобы восстановиться. До скорой встречи», — написала спортсменка.

В матче первого круга против Гарбинье Мугурусы россиянку заменит Патриция Мария Циг.

На прошлой неделе Павлюченкова дошла до полуфинала в Мадриде, где проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко.

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