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Теннисистка Гарсия обыграла итальянку Коччаретто и вышла во второй круг турнира в Риме

15:21
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Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (7:6 (10:8), 6:2) в первом круге турнира WTA в Риме.

Во втором круге француженка сыграет с победителем встречи Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14), которые играют в данный момент.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, WC) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 7:6 (10:8), 6:2

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