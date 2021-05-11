Теннисистка Гарсия обыграла итальянку Коччаретто и вышла во второй круг турнира в Риме
15:21
Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (7:6 (10:8), 6:2) в первом круге турнира WTA в Риме.
Во втором круге француженка сыграет с победителем встречи Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14), которые играют в данный момент.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, WC) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 7:6 (10:8), 6:2
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