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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Риме

16:18
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Россиянка Вероника Кудерметова преодолела барьер первого круга теннисного турнира в Риме. Она в трех сетах победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Следующей соперницей россиянки станет Каролин Гарсия из Франции.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 4:6, 6:2, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:0

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