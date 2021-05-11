Кудерметова вышла во второй круг турнира в Риме
16:18
Россиянка Вероника Кудерметова преодолела барьер первого круга теннисного турнира в Риме. Она в трех сетах победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс.
Следующей соперницей россиянки станет Каролин Гарсия из Франции.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 4:6, 6:2, 6:3
Барбора Крейчикова (Чехия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:0
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