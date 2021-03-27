Андрееску, Кенин и Тормо вышли в третий круг турнира в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску переиграла чешку Терезу Мартинцову во втором круге турнира в Майами. Также в следующую стадию вышли Анетт Контавейт, Онс Жабер, София Кенин и Сара Соррибес Тормо.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 22) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 4:6, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 27) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:5

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Дженнифер Брэди (США, 13) — 3:6, 6:4, 6:1

София Кенин (США, 4) — Андреа Петкович (Германия) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:3