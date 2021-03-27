Калинская обыграла Мартич во втором раунде турнира в Майами
01:40
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла хорватку Петру Мартич (5:7, 6:2, 7:6) в матче второго раунда турнира WTA в Майами (США).
Матч продолжался два часа и 33 минуты. В следующем раунде соперницей Калинской станет испанка Гарбинье Мугуруса.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, WC) — Петра Мартич (Хорватия, 20) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)
6
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0
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