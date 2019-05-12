Кики Бертенс: "Я могу побеждать лучших в мире"

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась радостью от победы на турнире в Мадриде. В финале она победила румынку Симону Халеп.

– Я сыграла очень хорошо, – цитирует AFP Бертенс. – Сначала мне немного пришлось поискать свою игру. Потом стала показывать стабильный умный теннис. На грунте я почти не паникую, чувствую, что способна навязать свою игру. Ощущаю себя уверенно. Фантастика, что поднимусь на четвертое место в рейтинге. Очень горжусь проведенным турниром. Знаю, что могу побеждать лучших в мире. Посмотрим, как сложится Roland Garros.