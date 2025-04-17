Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:53

Хромачева вышла в полуфинал парного турнира в Руане

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова стали полуфиналистками парного турнира в Руане.

В 1/4 финала дуэт победил пару Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 10:7. Матч длился 1 час 50 минут.

За выход в финал Хромачева и Носкова сыграют с парой Куинн Глисон/Магали Кемпен (США/Бельгия).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния) — 7:6 (7:5), 3:6, 10:7

Ирина Хромачева
Читайте также
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Дело генерала Шамарина. Как военный со скромными доходами получал миллионы за покровительство
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александрова сыграет против Самсоновой в полуфинале парного турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка подала в суд на экс-главу WTA из-за слов о российских спортсменах

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости