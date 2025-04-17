Александрова сыграет против Самсоновой в полуфинале парного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира в Штутгарте в парном разряде — 6:2, 2:6, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

В полуфинале Александрова и Шуай сыграют с дуэтом Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2) — 6:2, 2:6, 10:8