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Сегодня, 20:31

Украинская теннисистка подала в суд на экс-главу WTA из-за слов о российских спортсменах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леся Цуренко.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что подала в суд на бывшего главу Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона.

В 2023 году украинка отказалась играть против белоруски Арины Соболенко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Она объяснила это решение высказываниями Саймона в поддержку выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

По словам Цуренко, она испытывала панические атаки, а организации не оказала ей поддержку и встала на защиту руководителя.

«Даже в худших снах я не могла представить, что WTA, мой второй дом, станет местом страха и отчуждения. Что человек, стоящий во главе, сознательно подвергнет меня моральному насилию, которое доведет до панической атаки и лишит возможности работать. Я говорила об этом открыто, искала защиты и справедливости внутри WTA, но получила лишь равнодушие и несправедливость», — приводит слова Цуренко РИА «Новости» со ссылкой на ее соцсети.

Цуренко приостановила спортивную карьеру в 2024 году. В 2019 году украинка занимала 23-е место в рейтинге WTA.

Источник: РИА «Новости»
Теннис
Леся Цуренко
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