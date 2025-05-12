Гауфф победила Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Риме
Американка Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Риме.
Третья ракетка мира в четвертом круге победила британку Эмму Радукану со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 21 минуту.
Гауфф за выход в 1/2 финала встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Клара Таусон (Дания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 4) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2
