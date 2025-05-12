Свитолина победила Коллинз и вышла в 1/4 финала турнира в Риме
Украинка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Риме.
В четвертом круге 14-я ракетка мира победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 15 минут.
Свитолина за выход в полуфинал сыграет с американкой Пейтон Стирнс.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 16) — Дэниэлл Коллинз (США, 29) — 6:4, 6:2
Новости