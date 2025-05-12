Теннис
12 мая, 17:35

Американку Стирнс стошнило после победы над Осакой на турнире в Риме

Американская теннисистка Пейтон Стирнс почувствовала себя плохо во время матча четвертого круга турнира в Риме против японки Наоми Осаки.

Матч, который продолжался 2 часа 43 минуты, завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу 42-й ракетки мира из США.

По словам Стирнс, она сдерживала себя на тай-брейке, чтобы ее не вырвало прямо на корт. «Я чувствовала себя не лучшим образом. Я старалась изо всех сил. Не думаю, что я когда-либо заходила так далеко», — отметила 23-летняя теннисистка.

Через некоторое время после того, как она одержала победу, Стирнс бросилась к мусорному ведру у края корта, где ее и вырвало.

В четвертьфинале турнира Стирнс сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Дэниэлл Коллинз (США, 29).

