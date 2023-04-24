Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:28

Кафельников — об инциденте с Дьяченко: «Если кто-то может написать протест, то это МИД России»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с теннисисткой Виталией Дьяченко, которую сняли с рейса из-за российского паспорта.

«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

24 апреля польская авиакомпания Lott Airlines отказала Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта. Из-за инцидента ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Виталия Дьяченко. «Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма». Российскую теннисистку сняли с самолета из-за паспорта
Теннис
Виталия Дьяченко
Евгений Кафельников
Читайте также
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма». Российскую теннисистку сняли с самолета из-за паспорта
В Госдуме заявили, что инцидент с Дьяченко нельзя оставлять без внимания: «Надо подавать в суд за дискриминацию по национальному признаку»
Польская авиакомпания сняла с рейса теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта
Тихонов заявил, что КХЛ интереснее НХЛ и чемпионата мира
Нагорных — об отстранении российских клубов от еврокубков: «Привык, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов»
«МОК загоняет нас в рамки, чтобы мы отказались от Олимпиады». Мнение Шипулина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме заявили, что инцидент с Дьяченко нельзя оставлять без внимания: «Надо подавать в суд за дискриминацию по национальному признаку»
Новости
RSS RSS
Все новости