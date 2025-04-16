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Сегодня, 14:24

Эрика Андреева из-за травмы отказалась от продолжения матча против Мирры в Штутгарте

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, прошла в следующий раунд турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В первом круге она обыграла свою старшую сестру Эрику Андрееву, которая находится на 97-й позиции в рейтинге WTA.

Эрика снялась при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале матча Андреева-старшая обращалась за помощью к врачу из-за проблем с правым коленом.

Игра длилась 41 минуту. За это время Мирра не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. У Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В следующем раунде турнира в Штутгарте Мирра Андреева встретится с другой представительницей России — Екатериной Александровой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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