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Сегодня, 15:06

Александрова и Шуай вышли во второй круг турнира в Штутгарте

Сергей Ярошенко
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Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай в паре обыграли Мию Като и Алдилу Сутджиади (Япония/Индонезия) в матче первого круга турнира в Штутгарте — 6:3. 6:2.

Матч продлился 1 час 4 минуты.

На счету Александровой и Шуай 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованный брейк-поинта и 2. Като и Мутджиади сделали 4 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-поинтов из 10.

Во втором круге Александрова и Шуай встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 6:3, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
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