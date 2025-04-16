Александрова и Шуай вышли во второй круг турнира в Штутгарте
Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай в паре обыграли Мию Като и Алдилу Сутджиади (Япония/Индонезия) в матче первого круга турнира в Штутгарте — 6:3. 6:2.
Матч продлился 1 час 4 минуты.
На счету Александровой и Шуай 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованный брейк-поинта и 2. Като и Мутджиади сделали 4 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-поинтов из 10.
Во втором круге Александрова и Шуай встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 6:3, 6:2
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