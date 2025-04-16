Соболенко поддержала инициативу о повышении призовых на «Больших шлемах»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала требования теннисистов увеличить призовые фонды на турнирах «Большого шлема».

«Мы действительно заслуживаем большей доли от общего дохода. Именно игроки создают это шоу, и справедливо было бы получать более существенный процент. Если сравнивать с ведущими лигами — НХЛ или НБА, разница в распределении доходов очевидна.

Я не хочу напрямую сравнивать разные виды спорта, но уверена: на каждом турнире мы заслуживаем более значительного вознаграждения за наш труд», — заявила белорусская теннисиста в интервью Punto de Break.

20 теннисистов ATP и WTA направили письмо руководству турниров «Большого Шлема», в котором потребовали увеличить призовые.