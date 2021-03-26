Осака обыграла Томлянович во втором круге турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака победила австралийку Айлу Томлянович (7:6, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Майами (США).

Матч продолжался один час и 41 минуту. В следующем раунде Осака сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Нина Стоянович (Сербия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 2) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:0

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:1

Джессика Пегула (США, 29) — Сторм Сандерс (Австралия, WC) — 6:3, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Ван Синьюй (Китай, WC) — 6:4, 6:1