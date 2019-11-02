Барти стала соперницей Свитолиной по финалу на Итоговом турнире WTA
17:49
Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 4:6, 6:2, 6:3. В финале Барти сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своем полуфинале одолела швейцарку Белинду Бенчич.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 4:6, 6:2, 6:3
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