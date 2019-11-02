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Барти стала соперницей Свитолиной по финалу на Итоговом турнире WTA

17:49
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Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 4:6, 6:2, 6:3. В финале Барти сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своем полуфинале одолела швейцарку Белинду Бенчич.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 4:6, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/11/2/

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