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«Жаль, что ваша мать не сделала аборт». Российская теннисистка разругалась с болельщиками из-за Сизиковой

12:18
Яна Сизикова. Фото Instagram
Яна Сизикова. Фото Instagram
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Российская теннисистка Анна Моргина поссорилась с болельщиками в Instagram, заступившись за коллегу Яну Сизикову. Сообщалось, что Сизикова подозревается в договорном матче на Roland Garros. За эти слухи фанаты раскритиковали теннисистку.

«Доггерша. Осталось еще 50-100 теннисистов убрать, и догов будет меньше. Удачки в тюрьме», — написал Сизиковой один из пользователей в инстаграме.

«В тюрьму должны идти только такие имбецилы, как вы, которые только умеют в интернете писать гадости незнакомым людям. Жаль, что ваша мать не сделала аборт», — ответила Моргина.

«Ты чего впрягаешься? Покрываешь преступников. Такая же, видимо, иди на панель работай», — написал болельщик.

«Очень жаль, что вашей матери не попалась реклама абортов, когда она вас вынашивала. Потом вот такие, как вы, собираются в интернете и обсуждают невиновных людей, превращаясь в компанию неудавшихся абортов», — отреагировала Моргина.

В пятницу газета Le Parisien сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. По информации газеты, спортсменка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски.

По словам адвоката россиянки Фредерика Бело, спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету.

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