Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение Андрея Рублева от Хуберта Хуркача в 1/2 финала турнира в Майами — 3:6, 4:6.

«Надо понимать, что корты в Майами довольно медленные. А Рублев побеждает засчет своей быстроты — он быстро бьет и выбивает соперника. Хуркач — очень тягучий соперник для Рублева. Польский теннисист выбил много сильных соперников на пути к финалу. У Андрея не получилось вернутся в игру. Невозможно выигрывать все турниры. Ни Медведев, ни Рублев не могут выигрывать все матчи подряд. Тем более, у них такая игра, что им нужны корты побыстрее. Они будут проигрывать. Никто не выигрывал все подряд», — сказал Червиченко «СЭ.

Андрей Рублев с 5400 очками занимают в живом рейтинге 8-е место в рейтинге ATP. От седьмой строчки, которую сейчас занимает Роджер Федерер, его отделяет 475 очков.

(Владимир Пушкарев)