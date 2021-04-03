Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от Хуберта Хуркача в 1/2 финала турнира в Майами — 3:6, 4:6.

«Андрей перешел пик формы. Ему не хватало длины в игре, часто срывался на короткий розыгрыш, играл нестабильно. Он очень много позволил атаковать Хуркачу, естественно, преимущество в розыгрыше зачастую переходило к поляку. Позиционно выигрывал, а потом срывался на короткие удары, отдавая инициативу, оказывался в защите. Это характерно как раз для момента, когда теннисист переходит свои лучшие кондиции», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев добавил, что осознание того, что ранее Андрей Рублев никогда не выигрывал турниры серии «Мастерс» также на него психологически давило.

«В игре Андрея было очень много брака в тактическом исполнении. Перестроиться он уже не мог, тем более, что он хуже подавал, особенно вторым мячом. Что значит это поражение для Андрея? Вообще ничего, потому что теннисист играет 36-38 турниров в году. Таких ситуаций достаточно много», — добавил Тарпищев.

Андрей Рублев с 5400 очками занимают в живом рейтинге 8-е место в рейтинге ATP. От седьмой строчки, которую сейчас занимает Роджер Федерер, его отделяет 475 очков.

(Екатерина Звенигородская)