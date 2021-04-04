«Ролан Гаррос» может быть перенесен из-за пандемии коронавируса

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню сообщила, что теннисный турнир «Ролан Гаррос» из-за пандемии коронавируса может быть перенесен.

«Ведем переговоры с Французской федерацией тенниса, чтобы узнать, нужно ли менять даты, согласовывая их с возможным возобновлением всех видов спорта и крупных мероприятий», — сказала министр.

На данный момент срок проведения «Ролан Гарооса» — с 24 мая по 6 июня. Во Франции до 3 мая действует ограничение передвижения в пределах 10 км от дома для всех граждан.