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Сегодня, 19:14

Зверев получил травму во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос». С корта его увезли на коляске

Зверев получил травму во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос»
Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters
Травма Александра Зверева.
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев получил травму по ходу матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.

При счете 6:6 во втором сете он неудачно подвернул правую ногу. Немец с криком рухнул на корт и даже не смог сдержать слез.

Александр Зверев. Фото Reuters
Александр Зверев.
Фото Reuters

После небольшой паузы на корте появилось инвалидное кресло. Звереву помогли усесться в коляску, после чего теннисисты увезли с корта.

Решение о продолжении встречи будет принято после вердикта врачей.

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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