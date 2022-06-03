Зверев получил травму во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос». С корта его увезли на коляске
Зверев получил травму во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев получил травму по ходу матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.
При счете 6:6 во втором сете он неудачно подвернул правую ногу. Немец с криком рухнул на корт и даже не смог сдержать слез.
Александр Зверев.
Фото Reuters
После небольшой паузы на корте появилось инвалидное кресло. Звереву помогли усесться в коляску, после чего теннисисты увезли с корта.
Решение о продолжении встречи будет принято после вердикта врачей.
Новости