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Сегодня, 18:53

Зверев получил предупреждение за нецензурную ругань в матче с Надалем

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев получил предупреждение от судьи по ходу матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.

Зверев получил предупреждение за то, что при своей подаче при счете 5:3 во втором сете нецензурно выругался на русском после двойной ошибки с попаданием в сетку.

Судья Рено Лихтенштайн дал ему предупреждение. Теннисист уже на английском пытался объяснить свой поступок, но французский судья не поверил его утверждениям, что было произнесено приличное слово.

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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