Зверев получил предупреждение за нецензурную ругань в матче с Надалем

Немецкий теннисист Александр Зверев получил предупреждение от судьи по ходу матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.

Зверев получил предупреждение за то, что при своей подаче при счете 5:3 во втором сете нецензурно выругался на русском после двойной ошибки с попаданием в сетку.

Судья Рено Лихтенштайн дал ему предупреждение. Теннисист уже на английском пытался объяснить свой поступок, но французский судья не поверил его утверждениям, что было произнесено приличное слово.