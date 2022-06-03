Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» на отказе Зверева из-за травмы

Испанец Рафаэль Надаль стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале он играл с немцем Александром Зверевым. Во втором сете при счете 6:6 Зверев получил травму и не смог продолжить встречу.

Зверев подвернул ногу, после чего его на коляске увезли в подтрибунное помещение. Через некоторое время он вышел на костылях, пожал руки судье и Надалю, поприветствовал публику и ушел с корта, не наступает на правую ногу.

Матч продолжался 3 часа 7 минут.

В финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с норвежцем Каспером Руудом или хорватом Марином Чиличем.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (10:8), 6:6 отказ 2-го игрока