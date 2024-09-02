Зверев победил Накашиму и вышел в четвертьфинал US Open
Немецкий теннисист Александр Зверев в 1/8 финала US Open обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 27-летнего немца 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В четвертьфинале Зверев встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Брэндон Накашима (США) — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Новости