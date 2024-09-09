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Синнер: «На этом US Open я понял, насколько важна психология в теннисе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финале US Open против американца Тэйлора Фритца (6:3, 6:4, 7:5).

«Я думаю, я выступил неплохо (смеется). Этот титул значит очень много, потому что последний период моей карьеры был действительно нелегким. Я люблю теннис, много тренируюсь. Я понял, особенно на этом турнире, насколько важна психологическая составляющая в этом виде спорта. Я очень счастлив, очень горд разделить этот момент со своей командой», — приводит пресс-служба турнира слова Синнера.

Янник Синнер впервые в карьере стал победителем US Open. Ранее 23-летний итальянец выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024) и по одному разу выходил в полуфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос».

Янник Синнер стал победителем&nbsp;US Open-2024. Синнер — Алькарас — 2:2. Все «Шлемы» в этом году взяли молодые суперзвезды
Теннис
US Open
Янник Синнер
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