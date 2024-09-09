Крутая победа Янника, несмотря на давление по допинговому кейсу.

US Open-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 6:3, 6:4, 7:5

В первом круге US Open-2024 Янник Синнер проигрывал Маккензи Макдональду 2:6, 0:1 с брейком, а зрители на корте имени Артура Эша освистывали первую ракетку мира. Спустя 13 дней итальянец спокойно забрал финал у другого американского теннисиста Тэйлора Фритца, а переполненный центральный корт, где собралось очень много селебрити (включая Илона Маска, Мэттью Макконахи и Ноа Лайлса), долго рукоплескали первой ракетки мира. Со стороны показалось, что Янник как-то буднично выиграл свой второй «Шлем». Как будто бы это был не второй финал в карьере, а 22-й.

Почти идеальный Синнер

В этом сезоне Янник Синнер и Карлос Алькарас окончательно вступили в права новых лидеров ATP-тура (третий раз на всех «Больших шлемах» сезона победили игроки не старше 23 лет). Испанец выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон, Синнер — Australian Open и US Open. Интересно, что ранее в одном сезоне победить в Мельбурне и Нью-Йорке получалось только у избранных: Новака Джоковича, Роджера Федерера и Матса Виландера. Теперь в этой компании есть и Янник, который, судя по всему, только начинает собирать свою коллекцию ТБШ.

Янник Синнер. Фото Reuters

Как иначе описать ситуацию, когда игрок, которого последние две недели только и спрашивали о выигранном деле с употреблением клостебола, расставанием с членами своей команды и другие неудобные вопросы, так легко разобрался со всеми оппонентами на своем пути. Главные проблемы Синнеру создали уже упомянутый Макдональд и Даниил Медведев в четвертьфинале. Не зря этот матч называли скрытым финалом, а нереализованный брейк-пойнт россиянина в четвертой партии до сих вспоминают его многочисленные фанаты. Так что помучившись с Даней Янник катком прошелся по Джеку Дрейперу и Фритцу. И если британец, который провел пока лучший турнир в своей карьере, дважды довел дело до тай-брейка, то Тэйлор не выдержал давления финала.

В первом сете он сразу же проиграл свою подачу, однако смог быстро сделать обратный и брейк и повести со счетом 3:2. Однако в седьмом гейме Янник сделал еще один брейк, а следом взял три гейма подряд. В эти минуты у Тэйлора ничего не получалось.

Тэйлор Фритц. Фото Reuters

Только уступая 0:1 во второй партии он стал действовать поувереннее. Наконец-то полетела первая подача, а свои геймы он забирал в 2,5 раза быстрее, чем Янник. Однако оказать хоть какое-то давление на приеме не получилось. К тому же Синнер провел идеальный сет, за десять геймов допустив всего одну (!) невынужденную ошибку. Брейк же итальянец сделал в самый нужный момент. При счете 5:4. Просто разобрал своего оппонента ударами с задней линии.

Первый итальянец

Было четко видно насколько хуже Фритц действовал в защите. В полуфинале с Фрэнсисом Тиафо и особенно в четвертьфинале с Александром Зверевым (по накалу, пожалуй, лучший матч в мужской сетке US Open-2024) он тащил практически все мячи. В финале же практически каждый острый удар Синнера достигал своей цели. Однако третья партия показала, что и Янник — не железный. За сет он допустил четыре двойные ошибки. А Фритцу еще и откровенно везло. При сумасшедшей поддержке трибун он раз за разом попадал в линии и получил прекрасную возможность отыграть одну партию.

Янник Синнер. Фото Reuters

Да, в первом гейме он не реализовал три брейк-пойнта (Синнер ушел с 0:40), но это его не сломило. В седьмом гейме он добился своего, а затем смог удержать преимущество несмотря на две двойных ошибки (5:3). Однако в этот момент Фритц испугался своего лидерства и быстро сник (старая проблема 26-летнего американца). Подать на сет не получилось. Тэйлор зачем-то начал выдумывать велосипед и пару раз неудачно сходил к сетке (5:5). А двух оставшихся геймах Синнер даже не дал повода подумать о тай-брейке. При 5:6 американец стал уходить в оборону на своей подаче и быстро поплатился за это. Весь матч Янник не демонстрировал какой-то супертеннис, не выигрывал много чумовых розыгрышей, однако его стабильность решила исход этого финала.

Синнер стал первым итальянцем, взявший US Open в мужском одиночном разряде. Вслед за Гильермо Виласом в 1977 году он стал первым, кто выиграл первые два ТБШ в одном сезоне. После победного гейма он поднялся на трибуны, чтобы обняться со своей командой (той частью, которая осталась после истории с допингом) и поцеловать свою девушку Анну Калинскую, задержавшуюся в Нью-Йорке ради Янника.

Поцелуй Янника Синнера и Анны Калинской. Фото Скриншот трансляции

Кубок итальянцу вручил Андре Агасси, дважды в своей замечательной карьере побеждавший на US Open. Уже в следующем году Синнер может сравняться по этому показателю со звездным американцем.