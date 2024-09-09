Синнер стал третьим теннисистом, который выиграл два первых «Больших шлема» в одном сезоне

Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тэйлора Фритца (6:3, 6:4, 7:5) и выиграл US Open. Встреча прошла в воскресенье, 8 сентября.

23-летний итальянец завоевал второй в 2024 году титул на турнире «Большого шлема». В январе он стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

Синнер — третий теннисист в Открытой эре, который смог выиграть два первых «Больших шлема» в одном сезоне после американца Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинца Гильермо Виласа (1977 год).