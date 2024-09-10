Кирьос атакует Синнера за допинговый скандал. Во всем виновата ревность к Калинской?

Любовный треугольник большого тенниса.

Победа итальянца Янника Синнера на US Open практически сразу после допингового скандала вызвала недоумение у особо рьяных борцов за чистоту в спорте. И возглавил клуб недовольных решением оправдать теннисиста его австралийский коллега Ник Кирьос.

Давайте честно — Кирьос далеко не единственный, кто высказывает сомнения в честности слов Янника и последовательности антидопинговой политики. Только вот Ник не успокаивается и продолжает атаковать Синнера, даже когда остальные вроде бы уже смирились с происходящим. Более того, переходит на личное и бросает колкости в сторону девушки Янника — россиянки Анны Калинской. Что заставляет задуматься об истинных намерениях эпатажного парня — он борется за справедливость или же просто ревнует к бывшей возлюбленной?

Ник Кирьос. Фото Global Look Press

Ник возглавил клуб недовольных

Развязка допингового дела Янника Синнера, с одной стороны, пример блестящей работы его юристов. Сколько мы знали историй, когда запрещенное вещество попадало в организм атлета без его на то прямой вины, только вот от длительных дисквалификаций смягчающие обстоятельства обычно не спасали. Случай Синнера уникальный. Он не просто остался без санкции, не было даже временного отстранения сразу после проваленного допинг-теста на клостебол. И все же, с другой стороны, подобная история выглядит не в лучшем свете на фоне пострадавших практически на ровном месте атлетов, столкнувшихся с «презумпцией вины» в допинговых разбирательствах. Поэтому неудивительно, что свой скепсис высказали Роджер Федерер, Денис Шаповалов, Джон Макинрой. Они не высказываются напрямую против Синнера и скорее верят в его невиновность. Но теннисистов прошлого и настоящего напрягает сам факт непоследовательности и избирательности при назначении наказания.

Единственный, кто напрямую называет Янника допингистом, — Ник Кирьос. Едва ли это удивительно, учитывая публичный образ австралийца и его манеру общения в Сети. «Это смешно! Не важно, случайно это было или намеренно. Тебя дважды ловят на запрещенном веществе... Тебя следует отстранить на два года, ведь твои результаты улучшились. Массажный крем... Ага, замечательно. Вы действительно верите, что это случайность?» — написал Кирьос сразу после публикации оправдательного приговора. И на этом не остановился. Ник сделал опрос в своем микроблоге на платформе X, где решил спросить у подписчиков, кто возьмет титул в финале US Open — американец Тэйлор Фритц или же Синнер. Только если рядом с фамилией Фритца Кирьос поставил эмодзи огня, орла и флага США, то рядом с Синнером австралиец разместил итальянский флаг вместе с перчатками и кремом. Что это, если не намек на допинг?

Янник Синнер и Анна Калинская. Фото Global Look Press

Требовали отстранить от эфиров

И ладно бы все ограничилось только такой шуткой. Зная Ника, это еще вполне себе детский уровень. После победы Янника австралиец посчитал необходимым отреагировать на пост журналиста Пирса Моргана, указавшего на «интересное» обстоятельство — Синнер победил на US Open после двух положительных допинг-тестов. «Впервые в истории! Мы являемся свидетелями величия!» — иронично добавил Кирьос, закрепив все смайликами с пожиманием плеч и зевком. Но даже это еще не главное. По ходу обсуждения финала один из пользователей соцсети X решил напомнить Нику о романтической связи с россиянкой Анной Калинской. Сейчас Калинская в отношениях с Синнером, и пара активно показывает свою любовь на публике. В частности, по миру разлетелись фотографии их поцелуя сразу после нового титула для итальянца. Видимо, Кирьоса до сих пор задевает разрыв с Калинской, иначе как объяснить его реакцию?

Австралиец пошутил едкой фразой о «второй подаче», намекая, видимо, на их прошлые отношения, завершившиеся болезненным разрывом. Тут на защиту Анны встали уже не только ее личные фанаты и фанаты Синнера, но и все, кому небезразличны права женщин на честь и достоинство. Появилась даже петиция с требованием отстранить Кирьоса с эфиров на ESPN, где он работает экспертом. Однако сам Ник не понимает, в чем причина претензий в его адрес. «Так... значит, это я плохой парень, раз говорю об этом? Я никогда не поднимал эту тему. Не обижайтесь, но люди сами собираются ее поднимать. Все просто. Оскорбительно? Что оскорбительного в том, что я сказал? У меня не было намерения что-либо говорить об этом. Люди сами хотят идти в эту тему и иметь дело с последствиями», — написал Кирьос в социальных сетях.

Он действительно не упоминал Калинскую, пока это не сделали за него другие пользователи интернета, и все же теперь очевидно, что особо пристальное внимание к карьере Синнера и его допинговой истории у Ника связанно далеко не только с желанием видеть «чистый спорт». Все гораздо прозаичнее, но вместе с тем и интереснее. Точку в их заочном споре, по мнению президента Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, поставил Янник своими успехами на корте. «Синнер поставил всех на место. Кирьоса я не видел. Куда он делся? Он сбежал. Считаю, что на корте Янник преподал всем урок. Он выиграл два «Шлема» из четырех. Алькарас выиграл два других «Шлема», мы ждем его в финале», — сказал Бинаги. Карьера Синнера развивается стремительно, и он уже давно превзошел все достижения Кирьоса. В возвращение 29-летнего Ника в тур к тому же верится все меньше и меньше, хотя это не значит, что Кирьос остановится в своей борьбе против Синнера вне пределов корта.