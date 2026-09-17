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Хромачева в паре с Доулхайд проиграли в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Дарья Хромачева в паре с американкой Кэролайн Доулхайд потерпели поражение от испанки Кристины Букши и американки Николь Меличар-Мартинес в матче 1/4 финала турнира в Гвадалахаре в парном разряде — 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 2 минуты. Российско-американская пара подала 3 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовали ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 0 подач навылет, 1 двойная ошибка, 4 реализованных брейк-пойнтов (из 6).

Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open presented by Santander
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал

Кристина Букша/Николь Меличар-Мартинес (Испания/США, 1) — Кэролайн Доулхайд/Ирина Хромачева (США/Россия) — 6:2, 6:2

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Теннис
Ирина Хромачева
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