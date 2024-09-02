Соболенко обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала US Open обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 26-летней белоруски 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Донна Векич (Хорватия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — 6:2, 6:4
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