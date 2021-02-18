Серена Уильямс расплакалась и ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open. Видео
09:20
Американка Серена Уильямс во время пресс-конференции после поражения от японки Наоми Осаки со счетом 3:6, 4:6 в полуфинале Открытого чемпионата Австралии расплакалась.
Сначала теннисистка посетовала на большое количество ошибок, после чего один из журналистов задал ей вопрос о том, что она чувствует после вылета с Australian Open, особенно учитывая хорошую игру до настоящего момента.
«Я не знаю. Я закончила», — ответила Серена и в слезах покинула пресс-конференцию.
В финале Осака встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Дженнифер Брэйди (США).
After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O— Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021
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