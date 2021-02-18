Серена Уильямс расплакалась и ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open. Видео

Американка Серена Уильямс во время пресс-конференции после поражения от японки Наоми Осаки со счетом 3:6, 4:6 в полуфинале Открытого чемпионата Австралии расплакалась.

Сначала теннисистка посетовала на большое количество ошибок, после чего один из журналистов задал ей вопрос о том, что она чувствует после вылета с Australian Open, особенно учитывая хорошую игру до настоящего момента.

«Я не знаю. Я закончила», — ответила Серена и в слезах покинула пресс-конференцию.

В финале Осака встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Дженнифер Брэйди (США).