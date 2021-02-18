Брэди встретится с Осакой в финале Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэди 18 февраля в полуфинале Australian Open в трех сетах обыграла чешку Каролину Мухову — 6:4, 3:6, 6:4. Соперницы провели на корте час и 59 минут.

За матч Брэди выполнила восемь эйсов (против одного у Муховой), зато чешка сделала меньше невынужденных ошибок — 26 против 38, виннерсов больше у американки — 23 против 19.

Соперницей Брэди в финале станет японка Наоми Осака, которая в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Дженнифер Брэди (США, 22) — Каролина Мухова (Чехия, 25) — 6:4, 3:6, 6:4