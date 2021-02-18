Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Серена Уильямс обратилась к болельщикам после вылета из Australian Open

09:00
Теги:

Американская теннисистка Серена Уильямс 18 февраля на своей странице в Instagram обратилась к болельщикам после поражения в 1/2 финала Australian Open от японки Наоми Осаки (3:6, 4:6).

«Мельбурн и мои любимые австралийские болельщики! Сегодня я выдала не лучший матч, но такое случается. Мне очень приятно выступать перед вашими глазами и чувствовать вашу поддержку. Я всегда буду перед вами в долгу, перед каждым из вас. Я вас люблю», — написала американка.

В финальном матче турнира Осака сыграет против победителя в паре Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США).

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир