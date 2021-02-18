Серена Уильямс назвала причину поражения от Осаки в 1/2 финала Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции 18 февраля после поражения в 1/2 финала Australian Open от японки Наоми Осаки (3:6, 4:6) прокомментировала результат встречи.

«В общем, турнир я могу называть для себя удачным. У меня было очень много возможностей, чтобы завершить его на мажорной ноте. Что случилось сегодня? Я допустила очень много серьезных ошибок в простых ситуациях, так быть не должно», — заявила 39-летняя американка.

После своей победы Наоми Осака рассказала о принципиальности матчей против американки.

В финальном матче турнира Осака сыграет против победителя в паре Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США).