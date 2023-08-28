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Сегодня, 21:00

Рыбакина — Костюк: смотреть трансляцию матча (видео)

Рыбакина сыграет с Костюк в первом туре US Open
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Марта Костюк скрестят ракетки в рамках первого круга US Open в понедельник, 28 августа. Ориентировочное время начала матча — в 21.15 по московскому времени. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу уроженки Киева.

Легалных трансляций Открытого чемпионата США в России не будет. В прямом эфире матч будет доступен на официальном сайте турнира. Видеотрансляция игры будет доступна по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Рыбакина входит в топ-5 лучших игроков, уроженка Москвы — 4-ая ракетка мира, Костюк занимает 39-е место в рейтинге WTA.

Призовой фонд турнира — 65 миллионов долларов.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Елена Рыбакина
Марта Костюк
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