Мирра Андреева: «Я не хочу тренера, который просто будет говорить все эти поддерживающие и добрые слова»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о знакомстве со своим тренером испанкой Кончитой Мартинес.

«Когда я говорила со своим агентом, я сказала, что очень хочу тренера, который раньше играл. Так что-либо бывший игрок, не обязательно топ-10, чемпион «Шлема», просто тренер, который умеет играть в теннис, и мне нужен тренер, который не будет говорить: «О боже, Мира, ты так хорошо играешь, ты великолепна».

Мне нужен тренер, который, если я не двигаю ногами, скажет: «Ты не двигаешь ногами. Двигай своей задницей и просто сделай что-нибудь». Знаешь, я не хочу тренера, который просто будет говорить все эти поддерживающие и добрые слова, потому что я могу сделать это сама. Без проблем. Так что, когда мы говорили об этом, я думала о работе со многими бывшими игроками. Но, очевидно, сейчас у всех них есть семьи, дети, и многие из них не были доступны.

Это было в январе 2024 года, и агент спросил меня: «Знаешь ли ты Кончиту?» И я такая: «Я не знаю...». И так все началось, и затем мы попытались провести несколько дней вместе, я думаю, это были четыре дня, а впоследствии мы поехали на турнир во Францию после моей травмы запястья, и с тех пор я просто чувствую, что это правильный человек. Я бы сказала, что почувствовала, что она правильный человек, возможно, через два дня тренировок, я чувствовала, что мы совпали, и я была как: «Ладно, мы едем на турнир, а затем посмотрим, как пойдет». С тех пор это работает отлично», — сказала 19-летняя спортсменка в эфире подкаста Served с Энди Роддиком.

Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге. На Открытом чемпионате Франции-2026 она победила в финале польку Майю Хвалиньскую.