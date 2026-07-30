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30 июля, 06:28

Козырева и Люмсден вышли во второй круг парного турнира в Мемфисе

Павел Лопатко

Российская теннисистка Мария Козырева в паре с британкой Майей Люмсден победили Алексу Гуарачи (Чили) и Катерину Харрисон (США) в матче первого круга турнира в Мемфисе — 6:4, 4:6, 10:7.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Козырева и Люмсден не сделали эйсов, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 12 брейк-поинтов. На счету их соперниц 0 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов (из 15).

Во втором круге соперницами Козыревой и Люмсден станут Ника Радишич (Словения) и Ирина Шиманович (Белоруссия).

Мемфис (США)

Турнир WTA The Memphis Classic

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мария Козырева/Майя Люмсден (Россия/Великобритания, 4) — Алекса Гуарачи/Катерина Харрисон (Чили/США) — 6:4, 4:6, 10:7

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