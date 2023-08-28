Свентек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг US Open
Полька Ига Свентек обыграла шведку Ребекку Петерсон в первом круге US Open — 6:0, 6:1. Матч длился 59 минут.
Первая ракетка мира реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
Во втором круге Свентек сыграет с представительницей Австралии Дарьей Сэвилл.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:0, 6:1
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Источник: Сетка US Open
Новости