Американская теннисистка Дженнифер Брэди 18 февраля ярко отпраздновала выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В 1/2 финала Australian Open в трех сетах Брэди обыграла чешку Каролину Мухову — 6:4, 3:6, 6:4.

После решающего гейма, который длился более 15 минут, 25-летняя спортсменка с изумленным взглядом ухватилась за голову, упала на колени, а потом просто легла на корте, чем очень порадовала зрителей на трибунах.

When you secure a spot in your first Grand Slam singles final ?@jennifurbrady95 | #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/CKnKiIJ2rF