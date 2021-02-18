Американская теннисистка Дженнифер Брэди 18 февраля ярко отпраздновала выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В 1/2 финала Australian Open в трех сетах Брэди обыграла чешку Каролину Мухову — 6:4, 3:6, 6:4.

После решающего гейма, который длился более 15 минут, 25-летняя спортсменка с изумленным взглядом ухватилась за голову, упала на колени, а потом просто легла на корте, чем очень порадовала зрителей на трибунах.

Соперницей американки в решающем матче турнира станет японка Наоми Осака, которая в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 6:4.