Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Празднование Брэди — лучший момент дня на Australian Open. Видео

10:13
Дженнифер Брэди. Фото Twitter
Дженнифер Брэди. Фото Twitter
Теги:

Американская теннисистка Дженнифер Брэди 18 февраля ярко отпраздновала выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В 1/2 финала Australian Open в трех сетах Брэди обыграла чешку Каролину Мухову — 6:4, 3:6, 6:4.

После решающего гейма, который длился более 15 минут, 25-летняя спортсменка с изумленным взглядом ухватилась за голову, упала на колени, а потом просто легла на корте, чем очень порадовала зрителей на трибунах.

Соперницей американки в решающем матче турнира станет японка Наоми Осака, которая в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 6:4.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир